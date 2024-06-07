إقبال كبيرة من المواطنين على الشواطئ للهروب من ارتفاع حرارة الجو بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، والسواحل الشمالية، ارتفاعا شديد فى درجات الحرارة على مختلف الانحاء مع نشاط ملحوظ للرياح

وفقا لهيئة الارصاد الجوية شهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة لتسجل 33 درجة مئوية، ورياح معتدلة إلى خفيفة تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يقلل نسبة الهواء ويزيد الإحساس بالحرارة، مع تبعها خروج المواطنين إلى شواطئ الإسكندرية هربا من حرارة الجو.

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، إقبالًا كثيفًا من قبل المصطافين، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بشكل ملحوظ مع حلول الثانية ظهرًا فقد تخطت نسبة الإشغال في القطاع الشرقي 60%، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة ورغبة المواطنين في الاستمتاع بأجواء البحر المنعشة، خاصة مع حلول إجازة نهاية الأسبوع.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه جرى رفع الراية الخضراء في القطاعين الشرقي والغربي، بينما تشهد الشواطئ نسب إشغال مرتفعة كعادة أيام الجمعة في صيف.

ويُمثل طقس الإسكندرية اليوم مزيجًا من الاستقرار والتقلبات الطفيفة، مما يتيح فرصة للسكان للاستمتاع بنشاطاتهم اليومية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة

ومن جانبها أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة وصلت معدلات الإقبال في القطاع الغربي إلى 50% مع تركز الزوار على شواطئ ميامي وستانلى اللتين تتميزان بمساحتهما الواسعة وهدوء أمواجهما.

وقد دعت الإدارة المركزية بالإسكندرية جميع المواطنين للاستمتاع بيوم مميز على شواطئ المدينة الساحلية العريقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والتي تشمل: الاستماع باهتمام لتوجيهات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج و الالتزام بالسباحة داخل المساحات المخصصة لذلك و ارتداء سترة النجاة (لايف جاكت) عند ممارسة رياضة ركوب الأمواج أو استخدام البدالات و الحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال الامتناع عن رمي القمامة أو أكياس الحلويات في البحر أو على الرمال و الاستفادة من دورات المياه ووحدات تغيير الملابس المجانية المتوفرة على الشواطئ الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم خلال تواجدهم على الشاطئ مؤكده على منع تقديم أي مبالغ إضافية (إكراميات) للعاملين، مع ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وتتمنى إدارة شواطئ الإسكندرية للجميع قضاء وقت ممتع وآمن على شواطئ المدينة الساحرة.

وأضافت أن الشواطئ التي تستقبل المصطافين هم: شاطئ البوريفاج الشرقي تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه و شاطئ جزيرة الدهب تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه و شاطئ محمود سعيد تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه و شاطئ ميرامار الشرقي تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه و شاطئ ميرامار الأوسط تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه و شاطئ ادوار خراط تذكرة الدخول للفرد 10 جنيه و شاطئ سيدي بشر المميز تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه و شاطئ جليم العام تذكرة الدخول للفرد 5 جنيه و شاطئ ستانلي السياحي تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه و شاطئ السلسلة المميز تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه و شاطئ سيد درويش المجاني و شاطئ رأس التين الغربي تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات و شاطئ رأس التين الشرقي تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه و شاطئ باب البحر تذكرة الدخول للفرد 7 جنيهات و شاطئ الأنفوشي تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات و شاطئ بحري المميز تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه.