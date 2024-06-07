المركز العاشر عالميًا لمحافظة الأقصر في الأعلى حرارة

في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة في محافظة الأقصر إلى ذروتها خلال هذا الاسبوع، حتى أنها سجلت في المركز العاشر من المدن الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة على العالم، لم يجد أطفال الأقصر مهربًا من هذا الطقس سوى مياه النيل؛ للتلطيف على أجسادهم في هذا الطقس الحار.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة المؤثرة على جميع أنحاء الجمهورية، لتصل في الأقصر إلى 47 درجة مئوية لتلي محافظة أسوان في المدن الأعلى ارتفاعا في درجات الحرارة على مستوى مصر.



وكانت هيئة الأرصاد حذرت من موجة حارة تشهدها مصر الأسبوع الحالي، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام، لتتخطى حاجز ال 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين في المناطق الصحراوية من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة، والاكثار من شرب الماء والسوائل لمواجهة هذه الموجة الحارة.

