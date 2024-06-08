استمرار المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصلة المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024 بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المراجعات النهائية المجانية ستكون متاحة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024 في ثلاث مقار بكل إدارة تعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.

وشهدت المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 خلال الفترة الماضية إقبالا غير مسبوق من الطلاب، كونها تمثل خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

ويتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات المجانية بهدف تحقيق أقصى تحصيل دراسي للطلاب والتدريب على نماذج امتحانات نهاية العام.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

موعد فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا على أن يكون التفتيش بالعصا الإلكترونية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون عبارة عن 30 في المائة فهم بسيط و40 في المائة فهم عميق و30 في المائة للمتميزين.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب داخل اللجان.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور إلى البعد عن أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وألا يصطحبوا أبناءهم أثناء الذهاب للامتحان والاكتفاء بالدعاء لهم في المنزل.

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 بأت التصحيح محكم لأن الامتحانات عبارة عن بابل شيت، وشكل أسئلة الامتحانات لن تختلف عن نموذج العام الماضي.