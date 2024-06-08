السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

علي فرج لاعب الاسكواش
علي فرج لاعب الاسكواش

نجح المصري علي فرج، بطل العالم ووادى دجلة علي فرج  في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية- ليواصل فرج مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

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علي فرج يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش


وتأهل بطل أندية وادى دجلة، علي فرج للمباراة النهائية لبطولة بريطانيا للاسكواش، وذلك بعد تغلبه على جويل مكين بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-9) (11-7).


وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.

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