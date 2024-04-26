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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش

علي فرج
علي فرج

تأهل علي فرج لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات الذهبية-ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

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صعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على طارق مؤمن بنتيجة (3-0) بواقع نقاط(11-6) (11-8) (11-4).
وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولاروتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

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