السبت 08 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حماس: الاحتلال قتل عددا من المحتجزين الإسرائيليين خلال مجزرة النصيرات

مجزرة النصيرات
مجزرة النصيرات

أكدت حركة حماس، أن عملية النصيرات ستشكل خطرا كبيرا على المحتجزين وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم، وفق نبا عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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مجزرة النصيرات..سلسلة هجمات عنيفة على وسط قطاع غزة

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فلسطين تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن لبحث مجزرة النصيرات

وأكدت حماس، مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين خلال عملية جيش الاحتلال بالنصيرات وسط قطاع غزة.

عدد شهداء مجزرة النصيرات 

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة هجمات عنيفة على وسط قطاع غزة، اليوم السبت، أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى.

وتركزت الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن وصول 210 شهداء وأكثر من 400 جريح إلى مستشفى العودة بالنصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وإلى جانب قصف مخيم النصيرات، فإن جيش الاحتلال تعمد استهداف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومخيم المغازي، والزوايدة، ومخيم البريج، في وسط قطاع غزة.

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اليوم السبت،أن الرئيس الفلسطيني، أكد أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل، لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأميركي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

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