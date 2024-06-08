فلسطين تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن لبحث مجزرة النصيرات

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اليوم السبت،أن الرئيس الفلسطيني، أكد أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل، لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأميركي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وارتكبت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مجزرة في وسط قطاع غزة، بعد سلسلة هجمات طالت مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصول 94 شهيدا و200 مصاب جرّاء المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات.

وكان جيش الاحتلال قد شن غارات جوية عنيفة على مربع سكني في النصيرات وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال المكتب الحكومي في قطاع غزة، إن الهجمات الإسرائيلية على وسط القطاع، أسفرت عن 210 شهداء ونحو 400 مصاب، اليوم السبت.

وقد استخدم الاحتلال مروحيات وطائرات كواد كابتر ما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين وأيضا في نزوح مئات العائلات من المنطقة تجاه جنوبي القطاع.

