السبت 08 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا: تغريم ممرضة 101 ألف جنيه وحبسها 4 أيام بتهمة التزوير فى محررات رسمية

النيابة العامة
النيابة العامة

امرت النيابة العامة بمركز المنيا، اليوم السبت ، بحضور المستشار محمد عاطف نجيب وكيل نيابة قسم المنيا، بحبس ممرضة تدعى " م.س.ح "، 4 ايام على ذمة التحقيقات،  بتهمة التزوير فى محررات رسمية وتقديمها لجهة عملها وحصولها على مبالغ مالية بدون وجه حق.

 

واشرف المستشار احمد قورة رئيس النيابة على التحقيقات ، وتم اخطار المستشار احمد عطيه المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بالواقعة ، وخلال التحقيقات وسماع اقوالها، نكرت المتهمة انها قامت بتزوير تلك الشهادات واضافت انها توجهت للجنة الطبية العامة بالقومسيون الطبي بهئية التأمين الصحى فرع المنيا  ، وحصلت على 7 اجازات مرضية ، وكانت بداية الإجازة الاولى فى اليوم الأول من شهر سبتمبر عام 2022 .

 

حيث كانت تعانى من نزيف اثناء الحمل ، و بعدها انزلاق غضروفى ، وبناء عليه حصلت على تلك الإجازات ، وطالبت بسداد المستحقات التى تقاضتها بدون وجه حق من جهة عملها ، خلال الإجازة  العاميين الماضيين ، والتى قدرت ب 101الف جنيه ، و قامت بتسديد تلك المبالع للجهة المعنية. 

 

وكان مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  والجريمة ، تلقي معلومة مفادها قيام" م.س.ح" 36 سنه مقيمة مركز المنيا اخصائية بكلية التمريض بجامعة المنيا ، بالحصول على 7 اجازات مرضية ، صادرة من اللجنة العامة للقومسيون الطبي ، بهئية التأمين الصحى فرع المنيا  مزورة ، وقدمتها لجهة عملها وتحصلت على كافة مستحقاتها من جهة عملها بدون وجه حق   . 

 

واكدت التحريات الأولية ، والتى اجراها رجال مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة ، بمنطقة شمال الصعيد ، قيام المتهمة بتزوير فى محررات رسمية عددها  7 اجازات ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية ومهره بتلك الشهادات ، بالإشتراك مع شخص اخر مجهول ، وافادت التحريات بان المتهمة قدمت شهادات طبية منسوب صدورها لهئية التامين الصحى ، وحصلت  على الاجازات المرضية لمدة سنتين ، وتحصلت على كافة مستحقاتها المالية من وظيفتها  ، والتى بلغت  101الف جنيه بدون وجه حق. 

 

وبالإستعلام عن الإجازات المرضية من اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحى فرع المنيا ، افادت انها مزورة وغير صحيحة ، وتم التنسيق مع اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، وعقب تقننين الإجراءات القانوني  تم ضبطها ، وامام اللواء حاتم ربيع مدير المباحث ، قالت الممرضة ، انها حصلت على تلك الاجازات عن طريق اللجنة الطبية  المنعقدة بالقومسيون الطبي بالتأمين الصحى ، نظرا لسوء حالتها الصحية ، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة ، واصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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