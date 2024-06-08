المنيا: تغريم ممرضة 101 ألف جنيه وحبسها 4 أيام بتهمة التزوير فى محررات رسمية

امرت النيابة العامة بمركز المنيا، اليوم السبت ، بحضور المستشار محمد عاطف نجيب وكيل نيابة قسم المنيا، بحبس ممرضة تدعى " م.س.ح "، 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير فى محررات رسمية وتقديمها لجهة عملها وحصولها على مبالغ مالية بدون وجه حق.

واشرف المستشار احمد قورة رئيس النيابة على التحقيقات ، وتم اخطار المستشار احمد عطيه المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بالواقعة ، وخلال التحقيقات وسماع اقوالها، نكرت المتهمة انها قامت بتزوير تلك الشهادات واضافت انها توجهت للجنة الطبية العامة بالقومسيون الطبي بهئية التأمين الصحى فرع المنيا ، وحصلت على 7 اجازات مرضية ، وكانت بداية الإجازة الاولى فى اليوم الأول من شهر سبتمبر عام 2022 .

حيث كانت تعانى من نزيف اثناء الحمل ، و بعدها انزلاق غضروفى ، وبناء عليه حصلت على تلك الإجازات ، وطالبت بسداد المستحقات التى تقاضتها بدون وجه حق من جهة عملها ، خلال الإجازة العاميين الماضيين ، والتى قدرت ب 101الف جنيه ، و قامت بتسديد تلك المبالع للجهة المعنية.

وكان مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة ، تلقي معلومة مفادها قيام" م.س.ح" 36 سنه مقيمة مركز المنيا اخصائية بكلية التمريض بجامعة المنيا ، بالحصول على 7 اجازات مرضية ، صادرة من اللجنة العامة للقومسيون الطبي ، بهئية التأمين الصحى فرع المنيا مزورة ، وقدمتها لجهة عملها وتحصلت على كافة مستحقاتها من جهة عملها بدون وجه حق .

واكدت التحريات الأولية ، والتى اجراها رجال مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة ، بمنطقة شمال الصعيد ، قيام المتهمة بتزوير فى محررات رسمية عددها 7 اجازات ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية ومهره بتلك الشهادات ، بالإشتراك مع شخص اخر مجهول ، وافادت التحريات بان المتهمة قدمت شهادات طبية منسوب صدورها لهئية التامين الصحى ، وحصلت على الاجازات المرضية لمدة سنتين ، وتحصلت على كافة مستحقاتها المالية من وظيفتها ، والتى بلغت 101الف جنيه بدون وجه حق.

وبالإستعلام عن الإجازات المرضية من اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحى فرع المنيا ، افادت انها مزورة وغير صحيحة ، وتم التنسيق مع اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، وعقب تقننين الإجراءات القانوني تم ضبطها ، وامام اللواء حاتم ربيع مدير المباحث ، قالت الممرضة ، انها حصلت على تلك الاجازات عن طريق اللجنة الطبية المنعقدة بالقومسيون الطبي بالتأمين الصحى ، نظرا لسوء حالتها الصحية ، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة ، واصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات .