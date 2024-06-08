محافظ قنا يُراجع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو الجاري، والتي تستمر حتى يوم 20 يوليو القادم، والتأكد من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

استعرض الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خطة المديرية بشأن امتحانات الثانوية العامة، وأعمال التنسيق التى تمت بين كافة المديريات والجهات ذات الصلة، لخروج الامتحانات في أحسن صورة .

لافتًا الى أنه تم تجهيز عدد 45 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، مشيرًا إلي أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 17 ألف 257 طالب وطالبة.

بالإضافة إلي تجهيز استراحات لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الامتحانات

توجيهات المحافظ:

أكد محافظ قنا على مديري المديريات والادارات المعنية، ورؤساء المراكز والمدن، بضرورة التنسيق التام، وتضافر كافة الجهود، من خلال خطة عمل محددة، لتلافي جميع سلبيات الأعوام السابقة، والخروج بامتحانات الثانوية العامة في أحسن صورة، حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

مشدداً على ضرورة التنسيق بين مجالس المدن والمديرية، في المراجعة الشاملة لأعمال النظافة العامة، والتهوية، والتأكد من كفاءة المقاعد والأثاث المدرسي بجميع اللجان.

وجه المحافظ، مسئولي غرفة العمليات بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التربية والتعليم، لمراجعة وسائل التهوية اللازمة، والتأكد من توافر مراوح بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، وكذا التأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجيستية الضرورية.

وأكد على مسئولي مديرية الصحة، والتأمين الصحي، و الإسعاف، بضرورة التنسيق المشترك، نحو توفير نقاط طبية مجمعة في محيط اللجان واستراحات المراقبين، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية.

محافظ قنا

كما وجه محافظ قنا، بموافاة رؤساء المدن، بكشوف كاملة بأعداد الطلاب ومدارسهم، ومقار اللجان التي سيؤدون امتحاناتهم بها، للتنسيق مع مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي، لزيادة أعداد سيارات الأجرة وتكثيفها على الخطوط المؤدية للجان.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات.

والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية، مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان لتوفير السيولة المرورية لعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة.

كما أكد المحافظ، علي ضرورة توفير الكهرباء، ومياه الشرب، وعدم انقطاعهما عن استراحات المراقبين، ومناطق اللجان، طوال فترة أداء الطلاب للامتحانات.

مشدداً على مسئولي قطاع الكهرباء بضرورة تواجد فريق للطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتدخل الفوري، تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي.

ووجه ضرورة التنسيق التام بين مديريتي الأمن والتربية والتعليم، لتأمين مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، وتأمين مقار لجان الامتحانات ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بعقد اجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بكل مركز، وممثلي كافة الجهات المعنية بامتحانات الثانوية العامة، لمراجعة كافة التفاصيل، ومتابعة الاجراءات، وذلك لخروج ماراثون امتحانات الثانوية العامة بصورة حضارية مشرفة.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء أحمد سعيد ممثل عن مدير الأمن و الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وممثل عن المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المدن وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.