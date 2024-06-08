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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة منتخب مصر تغادر لغينيا بيساو على متن طائرة خاصة

بوابة الوفد الإلكترونية

غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن إلى غينيا بيساو لمواجهتها يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٦ .

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة على التواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين قبل السفر لغينيا بيساو .

ويرافق بعثة منتخب مصر  الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و رئيس البعثة، والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .

كما تواجد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من أجل الاطمئنان على اجراءات سفر البعثة .

وتستغرق رحلة السفر من مطار القاهرة إلى غينيا بيساو ثمانية  ساعات .

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