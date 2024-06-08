نصائح ذهبية في ليلة امتحانات الثانوية العامة 2024
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية للطلاب في ليلة امتحانات الثانوية العامة 2024.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو 2024 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
نصائح ليلة امتحانات الثانوية العامة 2024
- ثق بالله أنك أديت ما عليك من جهد طوال العام وأنه لن يضيع هباءا.
- نم مبكرا واستيقظ مبكرا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024.
- تجنب الحديث مع الطلاب الذين يبثون لك طاقة سلبية أو الاحباط أو القلق قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.
- الإحساس بالقلق هو إحساس طبيعي وخاصة بالنسبة للطالب المجتهد.
- سيقل قلقك من امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد دخولك اللجنة وبدء الحل، وأيضا مع توالى الامتحانات وتعودك على مناخها.
- الإحساس بنسيان المعلومات هو إحساس غير صحيح لانك بمجرد ما تبدأ في حل الأسئلة ستستحضر كل المعلومات في ذهنك، ولديك كتيب مفاهيم يساعدك على تذكر المعلومات فاطمئن.
- التزم بكل تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024 واذهب إلى اللجنة مبكرا واحضر كل أدواتك معك.
- ابدأ بحل الأسئلة التى تعرفها أولا سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد (لا توجد أسئلة مقالية في المواد غير المضافة للمجموع).
- اجعل هدفك حل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل صحيح (وهذا أمر ليس بالمستحيل).
- وجود أسئلة لا تعرف إجاباتها أمر طبيعي جدا فلا تتوتر وبمزيد من التركيز ستتمكن من الإجابة عليها.
- لا تشتت نفسك في امتحانات الثانوية العامة 2024 بسؤال زملائك عن إجابات الأسئلة وثق في قدراتك على حلها.
- لا تضيع نفسك ومستقبلك باصطحاب الموبايل معك في اللجنة فلا فائدة منه.
- ضع في اعتبارك جيدا أن نجاحك وتفوقك يتوقف على جهدك طوال العام وليس فقط على حلك.
- تجنب مراجعة المعلومات قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 مباشرة، وتجنب مراجعة الإجابات بعد العودة إلى المنزل
- لا تقلق إذا قابلت سؤالا لا تعرف إجابته وقم بتأجيله إلى أخر الامتحان.
- لا تنس مراجعة الإجابات قبل تسليم ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024.
- لا تتعجل بتسليم ورقة الإجابة تقليدا لزملائك الذين سلموها بل خذ وقتك كاملا.