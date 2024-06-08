نصائح ذهبية في ليلة امتحانات الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية للطلاب في ليلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو 2024 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

نصائح ليلة امتحانات الثانوية العامة 2024