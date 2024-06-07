إطلاق فيديو استرشادي عن تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو استرشاديًا يحتوي تعليمات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2023-2024.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو استرشاديًا، تحت عنوان "تعليمنا مستقبلنا"، حول التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها قبل دخول اللجان وأثناء الامتحانات المقرر انطلاقها يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل.

ويتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من إجراءات التفتيش، والمحظورات داخل اللجان التي تتضمن الأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

شاهد فيديو تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024 (من هنا).

موعد انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 أمام الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يمكن للطلاب دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 يكون الساعة التاسعة إلا عشر دقايق لكتابة البيانات بشكل دقيق قبل بدء الامتحان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 يكون تمام الساعة التاسعة صباحًا مع بدء التوقيت الرسمي للامتحان حسب الجدول.

تدقيق البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على كتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل صحيح لحفظ حقوق الطالب، خاصة بنقل رقم نموذج ورقة الأسئلة لأنه في حال كتب نموذج أ وهو حاصل على نموذج ب فإنه سيتم التصحيح على أ ويضيع حقه.

ووجه الوزير الطلاب بالحرص الشديد عند كتابة البيانات والتأكيد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضًا.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإطلاع على الفيديو التوضيحي الذى أعدته الوزارة للإرشادات العامة التي يجب على الطلاب اتباعها لكتابة البيانات وطريقة الاجابة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

