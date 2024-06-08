سقوط ديلر الهيروين في السلام خلال حملات أمنية

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة السلام ، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 1600 جرام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالى التحقيق وإتخاذ افجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم .

الواقعة جاءت ضمن جهود الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لضبط وملاحقة الخارجين عن القانون ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإثم بالاتجار في المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وكشف مصدر أمني تفاصيل حادث دائري المرج ، إثر اصطدام سيارة نقل بحواجز محطة الأتوبيس الترددي بمنطقة المرج بالقاهرة، ولم تسفر الواقعة عن وقوع إصابات أو ضحايا في الأرواح ، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالأوناش والمعدات لرفع حطام الحادث واعادة حركة المرور لطبيعتها .

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ للنجدة ، باصطدام سيارة نقل بالحواجز الخاصة بمحطة الأتوبيس الترددي في منطقة بالمرج على الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الزراعي إلى السلام والقاهرة الجديدة، بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة نقل بالحواجز الموجودة بمحطة الأتوبيس الترددي بمنطقة القلج في المرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.