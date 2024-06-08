وكيل تعليم سوهاج يعقد اجتماعاً موسعاً برؤساء لجان الثانوية العامة

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، اليوم السبت الموافق 8 من شهر يونيو الجاري، اجتماعًا موسعا برؤساء لجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة سوهاج، بحضور عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب "، ومديري الإدارات التعليمية، للوقوف على التعليمات الوزارية النهائية بشأن الإمتحانات، ووضع إستراتيجية تنظيمية وشرح الأساليب الإدارية والفنية لإدارة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، على ضرورة الإلتزام التام بجميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة بدقة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والعمل بحيادية تامة لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وعلى قدر جهده في التحصيل الدراسي.

وأكد الدكتور ياسر محمود، أن المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها استعدت تمامًا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام لخروج أعمال الامتحانات بالشكل المأمول كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين المكلفين بأعمال المراقبة مضيفا أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة كل فيما يخصه حسب توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم لتأمين اللجان من الخارج كما تم التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة بضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لتلقى أي بلاغات عن أي طارئ يؤثر سلبياً على انتظام الامتحانات وسرعة حل أي مشكلة.



من جانبه أشار سليمان بخيت وكيل المديرية، إلى إنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية للمدن لتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين ورفع كافة الانشغالات بمحيط لجان الامتحانات.

وأكد عطا الميموني، مدير عام التعليم العام بالمديرية على أن جميع امكانيات المديرية تم حشدها وتوظيفها لإنجاح أعمال الامتحانات حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه.

ولفت عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب " إلى ضرورة أن يقوم كل طالب بكتابة بياناته بنفسه على ورقة الإجابة وكذلك عدم مبيت أي من القائمين على أعمال الامتحانات في لجان الامتحانات والإقامة في الاستراحات المخصصة لإقامتهم.

جدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج لهذا العام والتي سوف تنطلق يوم الإثنين القادم الموافق 10 من شهر يونيه 74 لجنة بالإضافة إلى 12 لجان احتياطية، سيؤدي فيها 27733 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام كما تم تسكين طلاب المدارس الخاصة في هذه اللجان الحكومية وفقًا للقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.