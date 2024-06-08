أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت بالأسواق وأرض المصنع

أسعار الأسمنت اليوم السبت.. حالة من التأرجح شهدتها أسواق مواد البناء والاسمنت المسلح خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في بعض الاسواق المصرية والمصانع المصرية، مقارنة بأمس الجمعة، وسجل اليوم سعر طن المسلح نحو 2,000 جنيه مصري.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار مواد البناء لاسيما الاسمنت المسلح اليوم السبت، حيث يلجأ العديد من المواطنين يوميًا للدخول على شبكة الإنترنت خاصة محرك «جوجل» العالمي للتعرف على كل ما هو جديد عن سعر مواد البناء الموافق السبت 8 يونيو 2024، وتحرص الوفد على رصد ومتابعة كل الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية والسعرية لمختلف السلع بالأسواق المصرية، لا سيما أسعار مواد البناء اليوم السبت، مع بحث الكثير من المستهلكين والتجار عن أسعار مواد البناء، نظرا لتأثيرها المباشر على سوق العقارات في مصر، ويرصد الوفد سعر طن الأسمنت وأسعار الحديد اليوم وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

اسعار الاسمنت اليوم السبت في الاسواق

جاء اليوم سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيه.

جاء اليوم أسمنت النصر 1,920 جنيه.

جاء اليوم سعر اسمنت المنيا 1,950 جنيه.

جاء اليوم اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه.

جاء اليوم سعر اسمنت اسيوط 2,130 جنيه.

جاء اليوم اسمنت وادي النيل 1,930 جنيه.

جاء اليوم سعر اسمنت المعلم 1,970 جنيه.

جاء اليوم أسمنت جنوب الوادي 1,930 جنيه.

جاء اليوم سعر اسمنت السهم 1,940 جنيه.

جاء اليوم سعر أسمنت السويس 1,990 جنيه.

جاء اليوم سعر اسمنت السويدي 2,100 جنيه.

جاء اليوم سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيه.

جاء اليوم سعر أسمنت العسكري 1,950 جنيه.

جاء اليوم سعر اسمنت المخصوص 1,950 جنيه.

اسعار طن الحديد اليوم السبت 8 يونيو 2024

سعر طن حديد بيانكو 38,000 جنيه.

سعر طن حديد المصريين 41,000 جنيه.

سعر طن حديد سرحان 38,000 جنيه.

سعر طن حديد الجارحي 39,000 جنيه.

سعر طن حديد السويس للصلب 39,000 جنيه.

سعر طن حديد المدينة 38,000 جنيه.

سعر طن حديد عز 42,000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي 41,000 جنيه.

سعر طن حديد العتال 39,000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي 38,000 جنيه.

سعر طن حديد الكومي 38,000 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 41,000 جنيه.

سعر طن حديد عطية 38,500 جنيه.

سعر طن حديد العشري 37,500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 38,000 جنيه.