رفع حظائر الطيور وإزالة الإشغالات والتعديات بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.

وأوضح إنه تم رفع كافة إشغالات المحلات المخالفة بالقطع السكنية بالاحياء 16و12 بمنطقة أبني بيتك، كما تم رفع اشغالات الباعة الجائلين أمام مولات الحي 16 ومنطقة الأندلس، كما تم إزالة الاستحوازات العشوائية وحظائر الطيور بالقطع السكنية بالمجاورة 59 بالحى 8، كما تم رفع اشغالات الباعة الجائلين بالأحياء 29و 30، مع المتابعة اليومية المستمرة بمنطقة الأردنية وصيدناوي والموقف الإقليمي الجديد.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.

وفي سياق متصل، لفظ سائق أربعيني، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بحادث الغرق الذي تعرض له، نتيجة سقوط السيارة التي كان يقودها، داخل بركة بحيز مزرعة بطريق «أبو حماد - العاشر من رمضان» نطاق محافظة الشرقية.

والبداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي القرين بوصول «حمادة. ن. ع» 42 عامًا، مقيم بمركز منفلوط محافظة أسيوط، جثة هامدة إلى مستشفى القرين المركزى، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وإخطار النيابة العامة لتوالي التحقيق في الواقعة.

وبالفحص، تبين حدوث إصابة السائق التى أودت بحياته إثر انقلاب سيارة ربع نقل ببركة مياه بمزرعة بطريق «أبو حماد- العاشر من رمضان»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.