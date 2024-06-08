أسعار الحديد والأسمنت بمنتصف تعاملات اليوم السبت بالأسواق

أسعار الحديد والأسمنت.. حالة من التراجع شهدتها أسواق حديد التلسيح خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في بعض الاسواق المصرية والمصانع المصرية، مقارنة بأمس الجمعة بقيمة 378 جنيهًا للطن الواحد، فيما استقرت أسعار الحديد في الشركات والمصانع الأخرى عند مستوياتها الأخيرة.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار حديد التسليح اليوم السبت، حيث يلجأ العديد من المواطنين يوميًا للدخول على شبكة الإنترنت خاصة محرك «جوجل» العالمي للتعرف على كل ما هو جديد عن سعر مواد البناء الموافق السبت 8 يونيو 2024، وتحرص الوفد على رصد ومتابعة كل الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية والسعرية لمختلف السلع بالأسواق المصرية، لا سيما أسعار مواد البناء وحديد التسليح السوم السبت، مع بحث الكثير من المستهلكين والتجار عن أسعار مواد البناء، نظرا لتأثيرها المباشر على سوق العقارات في مصر، ويرصد الوفد سعر طن الأسمنت وأسعار الحديد اليوم وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد اليوم السبت في الاسواق والمصنع

سعر حديد عز اليوم السبت

سجل سعر حديد عز اليوم السبت انخفاضا جديدًا ليسجل قيمة: 41088 جنيهًا للطن، بانخفاض سجل 378 حنيها للطن.

سعر الحديد اليوم السبت في مصر

سجل حديد السويس قيمة: 39000 جنيه للطن، حديد بشاي: 41000 جنيه، حديد الجارحي: 39000 جنيه، حديد مصر ستيل: 38000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد الاستثماري

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم قيمة: 38821 جنيها، بانخفاض 478 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق

بلغ سعر طن الأسمنت قيمة: 2123 جنيهًا للطن بالأسواق.

وتتأثر أسعار مواد البنا وحدجيد التسلح عادتاً بسعر صرف الدولار وإليكم أسعار العملة الامريكية خلال السطور الأتية:

سعر الدولار اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية

ويبلغ سعر الشراء في البنك المركزي 47.586 جنيه، وسعر البيع 47.453 جنيه.

سعر الشراء في البنك الأهلى المصرى 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

ويبلغ سعر الشراء بـ بنك مصر 47.64 جنيه، وسعر البيع 47.54 جنيه.

سعر الشراء في بنك القاهرة 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء لمصرف أبو ظبي الإسلامي 47.8 جنيه، سعر البيع 47.7 جنيه.

ويبلغ سعر الشراء للبنك التجاري الدولي 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء لبنك الإسكندرية هو 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر شراء بنك كريدي أجريكول هو 47.58 جنيه، وسعر البيع 47.48 جنيه.

سعر الشراء لبنك قطر الوطني 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

ويبلغ سعر شراء بنك البركة 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.

سعر الشراء لبنك الكويت الوطني هو 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.

سعر الشراء في البنك المصري الخليجي 47.55 جنيه، سعر البيع 47.45 جنيه.

سعر الشراء للبنك العربي الدولي هو 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.