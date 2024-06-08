1000 مريض يستفيد من خدمات القافلة الطبية بمركز صحة 12 بالعاشر من رمضان

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز صحة ١٢ بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي المدينة، والمناطق المحيطة بها.

وخلال أعمال القافلة، تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٠٧٨ مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات اللقاء العلمي الشهري الـ 44 لرابطة أطباء الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بمحافظة الشرقية، بقاعة الشهيد أحمد المنسي بنادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، برئاسة الدكتور وليد الأحمدي رئيس الرابطة، والدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الرابطة ورئيس اللجنة العلمية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمنسق العلمي للقاء الدكتور محمود غنيم أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الأزهر

