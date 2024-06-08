السيسي: زيارة رئيس أذربيجان تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر مهمة وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا إلى الروابط التاريخية الممتدة بينهم.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره رئيس أذربيجان: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسا لفترة جديدة، والثقة التي حظيت بها بلاده لتنظيم مؤتمر الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29".

السيسي استقبل إلهام علييف بقصر الاتحادية

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.