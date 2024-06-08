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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي: زيارة رئيس أذربيجان تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة رئيس أذربيجان إلى مصر مهمة وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة استنادا إلى الروابط التاريخية الممتدة بينهم.

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الرئيس السيسي ونظيره الأذري يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية (شاهد)

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السيسي يستقبل رئيس أذربيجان بقصر الاتحادية (شاهد)

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره رئيس أذربيجان: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسا لفترة جديدة، والثقة التي حظيت بها بلاده لتنظيم مؤتمر الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29".

السيسي استقبل إلهام علييف بقصر الاتحادية

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

 

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