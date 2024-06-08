السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي يستقبل رئيس أذربيجان بقصر الاتحادية (شاهد)

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره إلهام علييف

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس أذربيجان إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

txt

مصطفى بكري لوزراء الحكومة الجدد: اعملوا زي السيسي (فيديو)

txt

البرلمان العربي: الدبلوماسية المصرية بقيادة السيسي حققت دورًا رائدًا في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية

 الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد الإيراني

جدير بالذكر أن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعرب عن قلقه البالغ إزاء أنباء عن الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد الإيراني رفيع المستوى في إيران.

وكتب علييف - في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "اليوم، وبعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي- شعرنا بقلق بالغ إزاء أنباء عن الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد رفيع المستوى في إيران".

أذربيجان باعتبارها جارة وصديقة وشقيقة

وأضاف علييف: "ندعو الله تعالى من أجل الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له"،مؤكدا استعداد أذربيجان للمساعدة، بقوله: "إن أذربيجان باعتبارها جارة وصديقة وشقيقة،مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة".

مواد متعلقة

رونالدو vs مودريتش.. موعد مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم

وزير الإسكان: رؤساء أجهزة السويس والشيخ زايد والشروق يتفقدون أعمال رفع الكفاءة والتطوير

الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي: مصر من أوائل دول المنطقة التي اقامت العابا وطنية

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية

الجريدة الورقية