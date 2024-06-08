الرئيس السيسي ونظيره الأذري يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية (شاهد)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان ، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد الإيراني

جدير بالذكر أن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعرب عن قلقه البالغ إزاء أنباء عن الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد الإيراني رفيع المستوى في إيران.

وكتب علييف - في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "اليوم، وبعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي- شعرنا بقلق بالغ إزاء أنباء عن الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد رفيع المستوى في إيران".

أذربيجان باعتبارها جارة وصديقة وشقيقة

وأضاف علييف: "ندعو الله تعالى من أجل الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له"،مؤكدا استعداد أذربيجان للمساعدة، بقوله: "إن أذربيجان باعتبارها جارة وصديقة وشقيقة،مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة".