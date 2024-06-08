السبت 08 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس السيسي ونظيره الأذري يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل إلهام علييف بقصر الاتحادية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

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رئيس أذربيجان يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأنباء عن الهبوط الاضطراري لمروحية الرئيس الإيراني

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شيخ الأزهر يتسلَّم دعوة رسمية من رئيس أذربيجان لحضور قمة المناخ COP29

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أذربيجان ، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

 الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد الإيراني

جدير بالذكر أن رئيس أذربيجان إلهام علييف، أعرب عن قلقه البالغ إزاء أنباء عن الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد الإيراني رفيع المستوى في إيران.

وكتب علييف - في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "اليوم، وبعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي- شعرنا بقلق بالغ إزاء أنباء عن الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد رفيع المستوى في إيران".

أذربيجان باعتبارها جارة وصديقة وشقيقة

وأضاف علييف: "ندعو الله تعالى من أجل الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له"،مؤكدا استعداد أذربيجان للمساعدة، بقوله: "إن أذربيجان باعتبارها جارة وصديقة وشقيقة،مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة".

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