الزراعة: فتح 300 مجزر مجانًا أمام المواطنين خلال أيام العيد (شاهد)

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة حريصة على توفير حاجة المواطنين من اللحوم المحلية، ومن خلال المشروعات الكبيرة وتدعيم القطاع الخاص لتوفير كميات من اللحوم.

أسعار كيلو اللحم الحي 150 جنيها قائما

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار كيلو اللحم الحي 150 جنيها قائما، واللحوم الحمراء تبدأ من 250 جنيها.

وتابع: تم توفير اللحوم بكافة المنافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، حيث كيلو اللحوم بـ250 جنيها، وتم الموافقة على استيراد أكثر من 154 ألف رأس تدخل السوق خلال فترات الذروة من الطلب.

جميع منافذ الوزارة متاحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك

وأكد القرش أن جميع منافذ الوزارة متاحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى فتح 300 مجزر على مستوى الجمهورية بصورة مجانية أمام المواطنين، وتوفير أطباء بيطريين للكشف على الأضاحي بصورة مجانية.

جدير بالذكر أن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال إنَّ إطعام الجائع أعظم الشعائر على الإطلاق، معبرًا: "إذا وجدنا شخصا جائعا فإن إطعامه في هذا التوقيت أفضل من الأضحية".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن صكوك الأضحية عبارة عن إيصال تمنحه المؤسسات المعنية لتقوم هذه المؤسسة بتوزيع الأضحية على المحتاجين داخل وخارج البلاد.

وأشار إلى صكوك الأضحية في هذا العصر مهمة للغاية، حيث يتم الحفاظ على البيئة، من خلال الذبح المؤسسي المنظم، كما أنه يتم إيصال اللحوم إلى مستحقيها بالفعل.

واستطرد: "يمكن شراء صك الأضحية في أي وقت، ونسك الأضحية تتحقق بالذبح وليس بوقت توزيع اللحوم على المواطنين الذين هم بحاجة إلى ذلك".

وفي سياق متصل، قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن توكيل أحد لذبح الأضحية من خلال الصكوك أمر في غاية الأهمية ويحصل فيه الشخص على ثواب الأضحية كاملًا.

وأكد أنه يجوز ذبح الأضحية عن الشخص المتوفى، ولا يوجد دليل يمنع ذلك، حيث اختلف العلماء حول هذا الأمر، ولكن لا يوجد دليل قاطع يُحرِّم الأضحية عن المتوفى.

وأضاف، أن الصيام من أفضل الأعمال التي يمكن للشخص التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالي في التسعة أيام من ذي الحجة، ويجب التركيز على صيام عرفات، لأن النبي صلى الله وعليه وسلم قال إن هذا اليوم يغفر للعبد ذنوب العام الذي سبقه والذي يليه.

وتابع: "لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق، حيث في هذا الأمر يمكن للشخص إخراج الزكاة والتخلي عن الأضحية هذا العام نظرًا لعدم قدرته على فعل الأمرين".