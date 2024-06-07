"الزراعة" تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى والتخفيضات تصل لـ 30% (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن هناك تخفيضات تصل إلى 30%

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، و "إنه كان هناك اهتمام كبير بتعظيم المعروض من اللحوم المحلية، وكنا مهتمين بشكل كبير بإتاحة الفرصة للراغبين فى استيراد كميات من الخارج.. وبالفعل وافقنا على دخول أكثر من 154 ألف رأس إلى السوق خلال فترة من فترات الذروة فى الطلب".



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: "من خلال المنافذ التابعة للوزارة، كان يتم ضخ كميات وتوفير مزيد من العرض للحوم ومنتجاتها من أجل أن يكون هناك تلبية لإحتياجات المواطنين، لمواجهة أى إرتفاع بالأسعار.

وتابع: “كيلو اللحوم الحية تبدأ من 150 جنيه واللحوم الحمراء تبدأ من 250 جنيه.. وهذا موجود فى المنافذ التابعة للوزارة.. بجانب اللحوم الحية”.

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة وفد يضم ممثلي 22 شركة من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الإنتاج الداجنى وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

العلاقات الوطيدة بين مصر والصين



وخلال الاجتماع اشاد القصير بالعلاقات الوطيدة بين مصر والصين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا إلى إنشاء وحدة الصين في مجلس الوزراء المصري والتي تضم كل الوزارات المعنية لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين.



وأضاف وزير الزراعة أن مناخ الاستثمار في مصر محفز ونقدم كل أوجه الدعم للاستثمارات الأجنبية المباشرة موضحاً أن مجال الاستثمار في مصر أوسع لسهولة التسويق إلى جميع الدول الإفريقية وقد شهد القطاع الزراعي في مصر نهضة ودعم من القيادة السياسية غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية على الرغم من التحديات المحلية والعالمية نظرا لان قطاع الزراعة هو الداعم الأول في منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح "القصير" أنه يرحب بالتعاون مع الصين في مجالات صناعة الأمصال واللقاحات البيطرية، وتكنولوجيا صناعة الأعلاف وإضافتها، وتقنيات إنتاج جدود الدواجن، وأيضا الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تكنولوجيا الاعلاف وزيادة معدل التحول الغذائي في الأعلاف المرتبطة بالدواجن نظرا لتقدم الصين في هذا المجال كما أن الاعلاف تمثل نسبة كبيرة من تكلفة صناعة الدواجن،

مضيفاً أنه يوجد على أرض مصر ستة شركات كبيرة صينية تعمل في مجال إنتاج الأعلاف وإضافاتها ومجال البحوث والتطوير.

وأضاف الوزير أن مصر لديها 72 نوع من اللقاحات البيطرية ينتج محليا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة كما نصدر من إنتاجنا للعديد من الدول الإفريقية، وأنه هناك فرص للتوسع والشراكة في هذا المجال، حيث يسهل التصدير من مصر إلى جميع الدول الإفريقية.