وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري

تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية تدعيما للاقتصاد الوطني أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي عن فتح اسواق فنزويلا امام البرتقال المصري



جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه من د سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعيه الخارجيه والحجر الزراعي المصري عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي بحضور السيدة مساعد وزير الزراعة والسيد/ وليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة والسفير كريم امين سفير مصر بفنزويلا وعدد من ممثلى الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويلين .

وقال "موسى" ان هذا اللقاء ياتي في إطار حرص الجانبان على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة المصري والسيد / ايبان خيل وزير خارجية فنزويلا خلال اجتماعهم بالعاصمة الادارية الجديدة في نوفمبر الماضى وما جاء به من توصيات للتعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى السلالات والاستزراع السمكى والمياه وزيادة الميزان التجارى الزراعى بين البلدين

والجدير بالذكر أن اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن امس أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا

وأضاف "القصير" ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.