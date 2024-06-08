3714 طالب وطالبة يبدأون ماراثون الثانوية العامة الإثنين بالبحر الأحمر

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، كافة الإستعدادات النهائية لبدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي٢٠٢٣/ ٢٠٢٤والمقررة على مستوى الجمهورية إعتباراً من الأثنين الموافق ١٠/ ٦/ ٢٠٢٤ حتى الأربعاء الموافق ١٢/ ٦/ ٢٠٢٤ويتم إستئناف الإمتحانات عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك علي ان تبدأ يوم السبت الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠١٤

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة 3714 طالب وطالبة علي مستوي المحافظة موزعين على عدد 13 لجنة على مستوى الإدارات

التعليمية بواقع.

عدد 6 لجنة بإدارة رأس غارب التعليمية

عدد 6 لجنة بإدارة الغردقة التعليمية

عدد 2 لجنة بإدارة سفاجا التعليمية

عدد 1 لجنة بإدارة القصير التعليمية

عدد 1 لجنة بإدارة مرسي علم التعليمية

عدد 1 لجنة بإدارة الشلاتين التعليمية

عدد ١ لجنة بإدارة حلايب التعليمية

وأكد منير، أن اللجان جاهزة لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحانات وتم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة، وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة وتعقيمها للوقاية من الأمراض وحفاظاً علي سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية.

وعلي صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم مديرى الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الإستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وتم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات

بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنه من لجان سير الإمتحانات

وفي سياق متصل فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية

لمتابعة سير الإمتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الإمتحانية

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر مع الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الإمتحانة، وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية، مؤكداً على إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة

من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يومياً منذ بدأ الإمتحان وعقب الإنتهاء منها حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية