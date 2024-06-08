السبت 08 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 11 مواطنًا خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة

الاحتلال
الاحتلال

أصيب 11 مواطنا بجروح وكسور وكدمات، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا،  وفقا لـ"وفا". 

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وأفاد مراسلنا، بأن قوات مدججة من جيش الاحتلال نفذت حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في عقبة جبر، ونكلت بالمواطنين، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت لترهيب السكان، وتخريب المنازل، والمركبات.

وأوضحت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة بمحافظة أريحا والأغوار لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال اعتدوا بأعقاب البنادق، وأدوات صلبة على أفراد من عائلة أبو محمد وكمال اللدعة، خلال عملية الاقتحام.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات حطمت عددا من المركبات، ما أدى إلى تعامل الطواقم الطبية والمسعفة مع 11 إصابة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة تفتيش واسعة في مخيم عين السلطان، والديوك التحتا، وعقبة جبر، واحتجزت عددا من المواطنين، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا، عرف منهم: الشاب محمد ابو كتيفة من مخيم عقبة جبر، ويوسف فهيدات من الديوك.

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