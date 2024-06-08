مغادرة 269 جنديًا أمريكيًا النيجر

غادر أكثر من 269 جنديًا أمريكيًا من أصل 946 النيجر، بعد اتفاق وقع في مايو بين واشنطن وسُلطات النيجر.

وأعلن الجانبان، في بيان مُشترك، أمس الجمعة، أنه "منذ توقيع الاتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية في 19 مايو الماضي، غادر النيجر بالفعل أكثر من 269 من أصل 946 عنصرًا، بالإضافة إلى أطنان من المعدات"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت واشنطن ونيامي أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر الذي طلبته السُلطات ينتهي في 15 سبتمبر على أقصى تقدير.

وأكد البلدان أنهما توصلا إلى اتفاق لفك الارتباط بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية الذي بدأ بالفعل، ومن أجل السماح بانسحاب منظم وآمن، تم تشكيل لجنة مشتركة لفك الارتباط من أجل تسهيل التنسيق.