السبت 08 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن استمرار الموجة شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية.

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طقس الإسماعيلية.. أجواء شديدة الحرارة على كل المدن والمراكز

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طقس شديد الحرارة اليوم.. موعد انكسار الموجة الحارة

انخفاض درجات الحرارة 
وأضافت الهيئة، أن هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يومي الاحد والاثنين ونشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي: 
القاهرة 39 25
الاسكندرية 32 21
بنها 38 21
كفر الشيخ 37 23
شبين الكوم 38 24
شرم الشيخ 41 30
العريش 35 21
طنطا 37 23
المنصورة 38 23
بني سويف 42 24
المنيا 42 25
أسيوط 43 25
سوهاج 44 28
قنا 47 30
الاقصر 46 30
أسوان 48 32
الوادي الجديد 46 29  

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