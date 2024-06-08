استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن استمرار الموجة شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، أن هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يومي الاحد والاثنين ونشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

القاهرة 39 25

الاسكندرية 32 21

بنها 38 21

كفر الشيخ 37 23

شبين الكوم 38 24

شرم الشيخ 41 30

العريش 35 21

طنطا 37 23

المنصورة 38 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 25

أسيوط 43 25

سوهاج 44 28

قنا 47 30

الاقصر 46 30

أسوان 48 32

الوادي الجديد 46 29