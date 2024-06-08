البحر الأحمر تودع 135 حاج من مطار القاهرة الدولى

اعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر عن سفر بعثة حجاج الجمعيات الاهلية والمكونة من 135 حاج اليوم من مطار القاهرة الدولى بعد توجههم الى القاهرة على متن ثلاث اتوبيسات اتوبيس لحجاج سفاجا والقصير وشلاتين وحلايب واتوبيس لحجاج الغردقة واخر لحجاج راس غارب .

وكان محافظ البحر الاحمر قد اصدر توجيهاته بسرعة إنهاء إجراءات الحج لهذا العام ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤م. ه و اختيار مشرفي المحافظة وهم حسناء احمد ابراهيم مدير مديرية التضامن وأبو المجد اسماعيل سليم وعلي جاد الرب كما قدمت المحافظة جميع التسهيلات للحجاج وإنهاء الإجراءات خاصة مع كبار السن.

وتم تحديد موعد السفر لحجاج هذا العام اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/٨ م من مطار القاهرة الدولي الساعة الحادية عشر صباحا والعودة يوم الاثنين ٢٠٢٤/٧/١م

وأشار محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة حريصة على توفير سبل الراحة والآمان للحجاج، متمنيا لهم السلامة فى الذهاب إلى الأراضى المقدسة وأثناء تأدية مناسك الحج، والعودة إلى أرض الوطن، موكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على البعثة باستمرار، مطالبا الحجاج بكثرة الدعاء من أجل مصر لكي يعم الخير والأمن على البلاد.

وفي السياق ذاته، أعرب الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بالذهاب إلى الأراضي المقدسة؛ لأداء فريضة الحج، وقدموا الشكر للمحافظ لاهتمامه البالغ بالبعثة، مؤكدين أن دعائهم الأول بأن يمن الله على مصر بنعمة الأمن والأمان وأن يحفظ شعبها من كل سوء.

وأشار عمر الامين وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ان إجراءات القرعة تمت بوزارة التضامن بحضور الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم إخطار جميع الحجاج الفائزين بالقرعة وإخبارهم بضرورة الانتهاء من تسليم الأوراق المطلوبة والجوازات الخاصة وقد تم إنهاء كافة الإجراءات من قبل المديرية بالتنسيق مع المحافظة.