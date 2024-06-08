تناول المكسرات يوميًا لها تأثير على أمراض القلب والأوعية الدموية

يموت الآلاف من الأشخاص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام، وتساءل العلماء السويسريون عن كيفية الحد من الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأجروا عددا من الدراسات ذات الصلة.

بعد سنوات من البحث، توصل الخبراء إلى أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بسبب مشاكل القلب.

وعلم موقع MedicalForum أن الباحثين راقبوا 61 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 83 عامًا، وقاموا بتحليل نمط حياتهم ونظامهم الغذائي، ومراقبة حالة نظام القلب والأوعية الدموية لمدة 17 عامًا وفي حالة وفاة أحد المشاركين في التجربة يتم تحديد سببها.

وخلال البحث العلمي، سجل الخبراء أكثر من 4980 نوبة قلبية، في 917 حالة أدت إلى عواقب مأساوية، وحددوا 3160 مريضا يعانون من قصور القلب، و7550 حالة رجفان أذيني، وتم تسجيل ما يقرب من 980 تمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني، فضلا عن أكثر من 540 حالة نزفية وحوالي 3780 جلطة دماغية إقفارية.

ومن خلال دراسة سلوك الأكل لدى المشاركين ومتوسط ​​العمر المتوقع لهم، تمكن العلماء من اكتشاف سمة مميزة واحدة وكما اتضح، هناك منتج يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة في نظام القلب والأوعية الدموية ويمنع الوفيات المبكرة.

والمكسرات لها هذا التأثير، لكن النتائج تختلف حسب عمر المريض وجنسه وفي المتوسط، وجدت الدراسة أن تناول حصة إلى ثلاث حصص من المكسرات شهريًا يقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب بنسبة 3%، وحصتين إلى حصتين أسبوعيًا بنسبة 12%، وثلاث حصص أسبوعيًا بنسبة 18%.

النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب وتتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تكون لويحات في شرايين القلب.

وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية وأثناء النوبة القلبية، تموت أنسجة عضلة القلب بسبب نقص تدفق الدم.

تتفاوت أعراض النوبة القلبية فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.