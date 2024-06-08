كريم فهمي وزوجته من حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ (صور)

شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره ومتابعيه، مجموعة صور جديدة من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ، والذي أقيم أول أمس الخميس في قلعة صلاح الدين بالقاهرة .

وظهر كريم فهمي، في الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رفقة زوجته دانيا البناوي، وشقيقه أحمد فهمي، وإنجي كيوان .

كريم فهمي وزوجته دانيا

كريم فهمي وشقيقه أحمد فهمي

احتفلت الفنانة جميلة عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ أول أمس الخميس في قلعة صلاح الدين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء .

شهد حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ حضورًا فنيًا غير مسبوق، إذ حرص على الحضور عدد كبير من الفنانين، جاء أبرزهم:" نيللي كريم، منى زكي وزوجها أحمد حلمي، خالد الصاوي، عمرو دياب، أحمد سعد، عمرو سعد، أمير عيد وزوجته، الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا، يسرا، أبو، آسر ياسين، حلا شيحا وشقيقتها، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، مصطفى قمر، أسماء جلال، منة شلبي".

كريم فهمي وزوجته وإنجي كيوان

كانت جميلة عوض احتفلت أول أمس الأربعاء، بليلة الحنة، في حفل بسيط والذي شهد حضور عدد من الأصدقاء والأقارب .

وسط أجواء عائلية، كانت جميلة عوض احتفلت منذ يومين بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، بحضور الأصدقاء المقربين والنجم عمرو يوسف .

جميلة عوض

شهد عقد قران "جميلة" عدد من الأصدقاء والأقارب، كما حضر النجم عمرو يوسف والدي كان شاهدًا على عقد زواجها من المونتير أحمد حافظ .

وسط أجواء عائلية، كانت جميلة عوض احتفلت منذ يومين بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، بحضور الأصدقاء المقربين والنجم عمرو يوسف .

جميلة عوض

شهد عقد قران "جميلة" عدد من الأصدقاء والأقارب، كما حضر النجم عمرو يوسف والدي كان شاهدًا على عقد زواجها من المونتير أحمد حافظ .

آخر أعمال كريم فهمي

يعرض للفنان كريم فهمي، فيلم السرب، بجميع دور العرض السينمائي، محققًا إيرادات ضخمة ما جعله يستمر حتى إجازة عيد الأضحى 2024.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.