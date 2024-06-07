حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ .. نجوم الفن والغناء أبرز الحضور

احتفلت الفنانة جميلة عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ أمي الخميس في قلعة صلاح الدين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء .

شهد حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ حضورًا فنيًا غير مسبوق، إذ حرص على الحضور عدد كبير من الفنانين، جاء أبرزهم:" نيللي كريم، منى زكي وزوجها أحمد حلمي، خالد الصاوي، عمرو دياب، أحمد سعد، عمرو سعد، أمير عيد وزوجته، الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا، يسرا، أبو، آسر ياسين، حلا شيحا وشقيقتها، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، نجلاء بدر، ريهام عبدالغفور، مصطفى قمر، أسماء جلال، منة شلبي".

كانت جميلة عوض احتفلت أول أمس الأربعاء، بليلة الحنة، في حفل بسيط والذي شهد حضور عدد من الأصدقاء والأقارب .

وسط أجواء عائلية، كانت جميلة عوض احتفلت منذ يومين بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، بحضور الأصدقاء المقربين والنجم عمرو يوسف .

جميلة عوض

شهد عقد قران "جميلة" عدد من الأصدقاء والأقارب، كما حضر النجم عمرو يوسف والدي كان شاهدًا على عقد زواجها من المونتير أحمد حافظ .

آخر أعمال جميلة عوض

كانت "جميلة" شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لانش بوكس" وشاركها البطولة غادة عادل، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، ومن إخراج هشام الرشيدي.

مسلسل "لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

كانت آخر الأعمال السينمائية للفنانة جميلة عوض، فيلم "المحكمة"، وشاركها في بطولته كل من غادة عادل، وفتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر.

تدور أحداث فيلم "المحكمة" حول العديد من القضايا المهمة من واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

معلومات عن زوج جميلة عوض

مونتير مصري ولد عام 1982، وصاحب مسيرة فنية حافلة بالأعمال والجوائز، تضم قائمة أعماله 50 فيلما ومسلسلا.

من أشهر المسلسلات التي قام بعمل المونتاج لها "ما وراء الطبيعة" والذي عُرض على منصة نتفليكس.

ومن أعماله أيضا مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة آسر ياسين ومنة شلبي، ومسلسل السيدة الأولى، مسلسل طريقي.

جميلة عوض

ممثلة مصرية، ترعرعت في كنف عائلة فنية، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، التحقت بكلية اﻹعلام بجامعة MSA.

لفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني (تحت السيطرة) في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.