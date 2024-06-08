تكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم بمدينة الطود بالأقصر

شهد الدكتور علي سيد صادق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، بمسجد الشيخ الظاهري بحاجر قرية العديسات بحري بمركز الطود، تكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم بمستوياته الأربع.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد عبد العزيز خضري، مدير إدار أوقاف الطود، ومحمد حسن علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى، ومحفظي مكاتب تحفيظ القرآن والقيادات الشعبية والشبابية والنسائيه وسط جمع طيب من اهالي القرية.

وبدأ التكريم بتلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وكلمات ترحيب وتهنئة من الحضور للمشاركين، ثم كلمة رئيس مركز ومدينة الطود، واعقبها مدائح وابتهالات دينية من أبناء وبنات القريه وتكريم الحفظة للقران الكريم بمستوياتهم الاربعة، وتكريم بعض من المشايخ والمحفظين، ولجنة التحكيم بالمسابقة .