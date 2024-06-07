فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

شهدت صلاة الجمعة بمساجد الإسماعيلية، اليوم اقبالا من المواطنين على اداء الصلاة رغم ارتفاع حرارة الطقس، وتناولت خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية الحديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة .

وتضمنت الخطبة سرد الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تدل على فضل العشر الأول من ذي الحجة،وأنهم من مواسم الطّاعة العظيمة التي فضّلها الله تعالى على سائر أيام العام وينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إلى الله، عز وجل، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة، عموما، ثم تتأكد عنايته بالصيام والإكثار من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وأداء الحج والعمرة والأضحية.

وكانت من الاحاديث النبوية عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ .

وقال الشيخ مصطفى البحطيطي أمام وخطيب مسجد المطافي بالإسماعيلية، إن النصوص القرانية وغيرها تدلّ على أنّ هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من رمضان. ولكنّ ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لاشتمالها على ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.



