ضبط مدير كيان تعليمي غير مرخص في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد ‏الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى ‏بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.‏

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة ‏بشتى صورها لاسيما جرائم ‏النصب والإحتيال على المواطنين ‏بقصد ‏الإستيلاء على أموالهم.‏

‏ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة ‏جرائم الأموال العامة ‏بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ‏والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) ‏بإدارة كيان ‏تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى ‏بالقاهرة ‏للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات ‏تعليمية وشهادات دراسية ‏وإيهامهم بأن تلك الشهادات ‏تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فى مجال التمريض ‏مقابل مبالغ ‏مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل ‏‏الإجتماعى "فيس بوك" .‏

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه..وبحوزته(شهادات مزورة –‏‏مطبوعات دعائية بإسم الكيان).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء ‏بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم ‏باستعراض القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م ‏بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم ‏مبلغ 1000 جنيه عما ‏أسند إليهم في التهمة ‏الأولى والثانية والثالثة ‏والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 ‏سنولت ‏وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند ‏إليه بتهمة إحراز ‏الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة ‏بالمصاريف ‏الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 سنوات، ‏ومصادرة السلاحين ‏الناريين والسلاح الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية ‏المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور ‏الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه ‏أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م ‏وعبده.م وحمدي.م ‏أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 ‏بدائرة قسم البساتين ‏استعرضوا وآخرين ‏مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل ‏المجني ‏عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى ‏المادي به ‏وكان من شأن ذلك الفعل تكدير ‏الأمن العام والسكينة ‏العامة، وذلك حال ‏حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما ‏تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ‏‏ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين ‏مجهولين ‏بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير ‏مششخن (2 فرد خرطوش)، ‏وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة ‏سلاحاً ابيضاً ‏‏(2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة ‏الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين ‏‏مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة ‏‏بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.‏