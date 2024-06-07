السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط مدير كيان تعليمي غير مرخص في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد ‏الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى ‏بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.‏

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لمكافحة الجريمة ‏بشتى صورها لاسيما جرائم ‏النصب والإحتيال على المواطنين ‏بقصد ‏الإستيلاء على أموالهم.‏

‏ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة ‏جرائم الأموال العامة ‏بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ‏والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) ‏بإدارة كيان ‏تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى ‏بالقاهرة ‏للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات ‏تعليمية وشهادات دراسية ‏وإيهامهم بأن تلك الشهادات ‏تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فى مجال التمريض ‏مقابل مبالغ ‏مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل ‏‏الإجتماعى "فيس بوك" .‏

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه..وبحوزته(شهادات مزورة –‏‏مطبوعات دعائية بإسم الكيان).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء ‏بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم ‏باستعراض القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م ‏بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم ‏مبلغ 1000 جنيه عما ‏أسند إليهم في التهمة ‏الأولى والثانية والثالثة ‏والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 ‏سنولت ‏وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند ‏إليه بتهمة إحراز ‏الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة ‏بالمصاريف ‏الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 سنوات، ‏ومصادرة السلاحين ‏الناريين والسلاح الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية ‏المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور ‏الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه ‏أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م ‏وعبده.م وحمدي.م ‏أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 ‏بدائرة قسم البساتين ‏استعرضوا وآخرين ‏مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل ‏المجني ‏عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى ‏المادي به ‏وكان من شأن ذلك الفعل تكدير ‏الأمن العام والسكينة ‏العامة، وذلك حال ‏حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما ‏تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ‏‏ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين ‏مجهولين ‏بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير ‏مششخن (2 فرد خرطوش)، ‏وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة ‏سلاحاً ابيضاً ‏‏(2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة ‏الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين ‏‏مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة ‏‏بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.‏

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