دراسة.. شرب الشاي مع السكر يسرع الإصابة بالخرف

عادة شرب الشاي مع السكر هي واحدة من أكثر العادات ضررا، حيث انتهت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من العلماء الأمريكيين بقيادة الدكتور دوغ براون بحكم بأن من يشربو الحلويات وشاربي السكر هم أكثر عرضة بنسبة 54٪ للإصابة بالخرف.



يرى العلماء أن إضافة ملعقتين ونصف فقط من السكر إلى الشاي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

في بعض الحالات، يمكن أن يكون شرب الشاي مفيدا للغاية وتحتوي ورقة الشاي على العفص - المواد تزيد من لهجة وتقوي جدران الأوعية، ويعزز السكر تأثير العفص على الأوعية والجهاز العصبي ككل.

ويساعد الشاي مع السكر في حالات الضعف والإرهاق البدني والصداع والمخلفات ويختمر الشاي في تفاعل مع إفرازات السكر الكاتشين، وهي مسكن قوي، ولها تأثير مضاد للميكروبات.

لكن العلماء يؤكدون أن شرب الشاي مع السكر يجب أن يكون نادرا وليس ظاهرة ثابتة في النظام الغذائي.

وأظهرت الدراسة أن الشرب المنتظم للشاي مع إضافة ملعقة واحدة فقط من السكر يزيد من احتمال الإصابة بالخرف لدى البشر بنسبة 47٪ مقارنة بأولئك الذين يشربون المشروبات الحلوة كل ثلاثة أشهر.

ويرتبط الكثير من السكر في النظام الغذائي بمرض السكري من النوع 2، وقد حددت الدراسات السابقة مرض السكري كعامل خطر للخرف بالإضافة إلى ذلك، السكر المذاب في السائل قادر على امتصاص فيتامين ب 1، وهو أمر حيوي لصحة الجهاز العصبي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدمان الشاي الحلو له تأثير سيء على الشكل ولقد ثبت أنه إذا تخليت عن عادة إضافة السكر إلى الشاي دون جهد إضافي، فسيتم فقدان 1.5-2 كجم.

ما لا تعرفه عن الخرف

يستخدم مصطلح الخرف لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية وقد تؤثر أعراض الخَرَف على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به.

ويُشار إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخَرَف عادةً وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض.

ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخَرَف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.