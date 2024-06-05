عاجل
شاهد.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم
الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

د. محمود أباظة: الحكومة الجديدة لن تختلف عن القديمة لغياب النظام الحزبي الحقيقي

د. محمود أباظة، رئيس
د. محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق

قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن هناك مشكلة في العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن النظام في مصر مختلط، ولكن يغلب عليه الطابع الرئاسي، فالسلطة التنفيذية من المفترض أن تكون قائمة على المشاركة ما بين الحكومة ورئيس الجمهورية الذي يمثل الشعب مباشرة. 

txt

الحكومة الجديدة.. والملفات الاقتصادية

txt

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ رئيس الوزراء بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة

وتابع "أباظة"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديه ، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الأربعاء، أن العرف يقتضي أن تستقيل الحكومة فور انتخاب رئيس الجمهورية، أو انتخاب برلمان جديد، وهذا يرجع إلى أن الأغلبية قد تتغير فور انتخاب برلمان جديد، ويكون لرئيس الدولة في هذه الحالة الحرية في الاختيار والموائمة، مضيفًا أن الدستور لم يفعل تمامًا حتى الآن لاعتبارات كثيرة منها: مرور مصر بظروف استثنائية جدًا خلال آخر 10 سنوات. 

ولفت إلى أن الاضطربات الموجودة في العالم تؤثر سلبًا على الشرق الأوسط، ولهذا نمر بظروف استثنائية، ولكن هذا لا يمنع إيجاد قواعد ثابتة متفق عليها في نظام الحكم، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة لا تختلف عن القديمة، بسبب عدم وجود نظام حزبي حقيقي في مصر.

مواد متعلقة

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ رئيس الوزراء بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة

بيان أوروبي يدعم الحكومة اليمنية ويتجاهل هجمات الحوثيين

رئيس الحكومة يُتابع ملفات العمل مع وزيرة البيئة

رئيس الوزراء الهندي يقدم استقالة الحكومة لرئيسة البلاد

رئيس الحكومة اللبنانية يتابع تطورات الهجوم على السفارة الأمريكية في عوكر

اقرأ في الوفد.. “مدبولي” يجري مشاورات تشكيل الحكومة

الحكومة: رئيس الوزراء وجه بسرعة الإفراج عن السلع قبل انتهاء صلاحيتها (فيديو)
الجريدة الورقية