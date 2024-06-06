الجبلاوي: الحكومة الجديدة عليها أعباء ومسئوليات كبيرة لتلبية تطلعات الشعب

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان تشكيل حكومة جديدة في التوقيت الحالي يمثل خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، ومحاولة جادة لتلبية تطلعات الشعب المصري نحو المزيد من التقدم.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم ان الحكومة القادمة سيكون عليها عبء كبير ومسئوليات اكبر ، وذلك لانها قادمة في ظل ظروف واحداث خارجية تؤثر علي المنطقة باكملها ، بخلاف الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم اجمع وليست مصر فقط.

وشدد الجبلاوي علي ضرورة ان تتشكل الحكومة الجديدة من اصحاب الكفاءة والخبرة كلا منهم في مجاله ، وضرورة ان تكون حكومة اقتصادية لديها كافة الحلول القابلة للتنفيذ للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية.

وافاد الجبلاوي انه علي الحكومة الجديدة ان تجد حل لتخفيف الأحمال وتقليل ساعات قطع التيار الكهربائي الي ساعة واحدة تدريجيا وصولا الي عدم قطّع التيار الكهربائي ، مشيرا الي انها مهمة صعبة ، قائلا: نأمل ان نجد حلا لهذه المشكلة قريبا.