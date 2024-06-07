أمريكا: بلينكن سيؤكد فى جولته بالشرق الأوسط أهمية قبول حماس المقترح

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيؤكد خلال جولته بالمنطقة أهمية قبول حماس الاقتراح المطروح على الطاولة المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

استشهاد 36731 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر





وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، إن أكثر من 36731 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 83530 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت، أن نحو 77 فلسطينيا قتلوا وأصيب 221 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي اليوم الـ245 من الحرب على غزة، تواصل قوات الاحتلال استهداف مناطق في وسط القطاع وجنوبه ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد فلسطينيان اثنان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو هولي بدير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلًا لعائلة الرفاتي شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية استشهاد فلسطينيَّيْن اثنبن وإصابة 6 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الأشرم قرب مسجد السلام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت المصادر إن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وبلدة القرارة جنوبي القطاع.

وفي سياق آخر، أعلن أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال سلامة محمد أبو عجاج أحد قادة حركة حماس في منطقة رفح.

وأضاف أفيخاي في بيانه: أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات، وقضت مساء أمس على سلامة محمد أبو عجاج من كبار قادة جهاز الأمن العام التابع لحماس في منطقة رفح.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال إياد المغاري رئيس بلدية شمال النصيرات نتيجة الغارة.



وفي سياق متصل، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة بإدراج تل أبيب بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".