قيادي بحركة فتح: غزة تعاني مجاعة شاملة والاحتلال يُبيد أجيالا كاملة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط إلى تجويع الشعب الفلسطيني ومواصلة حرب الإبادة التي ينفذها برعاية أمريكية تحت أعين المجتمع الدولي.

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتلال يبيد أجيال بأكملها وهذا ما نراه حيث يمنع الأطفال من تلقى التطعيمات الصحية لمواجهة الأمراض بالإضافة إلى منع الطعام عنهم.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن 90% من الأطفال يعانون من سوء التغذية وانتشار الأمراض، وهناك أكثر من مليون فلسطيني يعاني من أمراض من بينهم 250 ألف حالة مصالبة بالتهاب الكبد الوبائي و700 ألف يعانون من أمراض تنفسية.

فيما قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن المستلزمات الطبية تنفذ والوقود غير متوفر ولدينا مشكلة كبرى في الحصول على المياه، مشيرا إلى أن مياه الصرف الصحي تسللت إلى المياه الجوفية في قطاع غزة، وأتوقع ظهور مرض الكوليرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه الصالحة للشرب.

وأضاف، للأسف الشديد لا مكان آمن في قطاع غزة سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها كل الأماكن خطرة وكل موظفي الأونروا يواجهون خطر الموت، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات.

تابع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 450 نازح داخل مبان الوكالة، رغم أننا نعلم الجانب الإسرائيلي مرتين يوميا عن إحداثيات المدارس التابعة لنا.

وتابع: “للأسف الشديد لا مكان آمن في قطاع غزة سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها كل الأماكن خطرة وكل موظفي الأونروا يواجهون خطر الموت، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات”.