درجات الحرارة تتسبب في غرق شاب بجنوب الأقصر



لقي شاب مصرعه، غرقًا بمياه نهر النيل فى بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، خلال استحمامه بمياه النيل، هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب غرقا بمياه النيل، بمنطقة ساحل القرايا بإسنا جنوبي الأقصر، خلال الاستحمام بمياه نهر النيل.

وتم على الفور إبلاغ قوات الإنقاذ النهري، لانتشال جثمان الغريق، ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.