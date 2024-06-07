مشروع تدريبي عملي لإدارة الأزمات بالبحر الأحمر

فى إطار دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع تدريبي عملي لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة البحر الأحمر من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات والتعامل الأمثل معها بالتعاون والتنسيق بين مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة، وتنفيذ بعض المواقف المخططة والمفاجئة وتدريب العناصر التخصصية وفقاً لما لديها من إمكانيات وخبرات ومعدات وقوة بشرية .

كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة ومعسكر إيواء عاجل للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها ، وتنفيذ بيان عملى لأنسب إسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات لتوحيد مفهوم وإسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات.

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .