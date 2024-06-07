الجمعة 07 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بالرغم من ارتفاع معدل البطالة.. ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية في مايو

عامل داخل مصنع سيارات
عامل داخل مصنع سيارات أمريكي

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو، في خطوة قد تبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مساره لإرجاء خفض سعر الفائدة حتى سبتمبر على أقرب تقدير.

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وأظهر أيضا تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل اليوم الجمعة أن معدل البطالة زاد إلى أربعة بالمئة، من 3.9 بالمئة في أبريل، ليتجاوز بذلك عتبة رمزية ظل معدل الوظائف دونها لمدة 27 شهرا متتاليا.

 

وتراخت سوق العمل في الأشهر القليلة الماضية، لكنها لا تزال قوية بدرجة أمهلت المركزي الأميركي وقتا كافيا حتى الآن لاتخاذ قرار بشأن توقيت بدء خفض تكاليف الاقتراض.

 

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي زادت 272 ألف وظيفة الشهر الماضي.

 

وأظهرت التعديلات تراجع الوظائف بواقع 15 ألفا في مارس وأبريل مجتمعين مقارنة بتقارير سابقة.

 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الوظائف 185 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات ما بين 120 و258 ألفا.

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