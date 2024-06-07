الجمعة 07 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نازحون في غزة يفرّون من حرّ الخيام إلى البحر الملوّث.. فيديو

نازحون في غزة يهربون
نازحون في غزة يهربون إلى البحر

يهرب النازحون الفلسطينيون من طقس الصيف الحار بالذهاب إلى البحر للتهدئة. 

وعلى الرغم من تلوث الشاطيء بمياه الصرف الصحي، إلا أن البدائل أمامهم قليلة أثناء محاولتهم الهروب من مساكن الخيام الخانقة وآثار الحرب. 

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الأونروا تطالب بفتح تحقيق عاجل في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منشآتها في غزة

ويوفر البحر راحة "من الحشرات والطقس الحار ورائحة الجثث"، كما يقول محمد غبن، الذي نزح عدة مرات طوال فترة الحرب، جاء ذلك في فيديو أذاعته وكالة “وفا” الفلسطينية.

طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتحقيق عاجل وسريع في استهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي لمنشآت تابعة للوكالة، خاصة ما جرى أمس من استهداف لمدرسة النصيرات وسط قطاع غزة والتي تأوي نازحين.


وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة إن "هذه ليست المرة الأول لاستهداف قوات الاحتلال منشآت تابعة لوكالة الأونروا، حيث إنه ومنذ بدء العملية العسكرية في غزة تم تدمير 179 منشأة تابعة للأونروا تدميرا كاملا أو جزئيا، كما تعرضنا لحوالي 370 هجمة من الجيش الإسرائيلي وتم قتل 192 تقريبا من موظفي الأونروا و470 من النازحين داخل مراكز الإيواء التابعة للوكالة".

وأضاف أنه لا يمكن تبرير استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا وتأوي عدد كبير من النازحين وقتل العشرات من الأطفال والنساء بذريعة وجود أشخاص من المطلوبين.

وشدد المتحدث على أن المنشآت التابعة لوكالة الأونروا، يجب أن تكون محمية بالقانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وهى ترفع الأعلام الزرقاء ويلجأ إليها النازحون على أساس أنها آمنة، لكن وبالرغم من ذلك يتم استهدافها، وهذا ما يثبت أنه لا مكان آمن الآن في غزة على الإطلاق سواء الأمم المتحدة أو المساجد أو الكنائس فالجميع تحت خطر شديد في أي مكان.

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