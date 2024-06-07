تكثيف حملات النظافة والتجميل بمحيط لجان المدارس بالشرقية

قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات في جو هادئ ومستقر تزامناً مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين القادم.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، فضلاً عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2023 -2024 .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد عقد إجتماعاً موسعاً لمتابعة الإستعدادات النهائية لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 في مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا)، جاء ذك في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء وليد عابدين مساعد مدير أمن الشرقية للأمن العام، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات ورؤساء الهيئات المعنية ( التربية والتعليم – الصحة – التأمين الصحي - الكهرباء – التموين - شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الإسعاف –– مستشفي الاحرار التعليمي )، ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارتي الأزمات والكوارث والمتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

استهل محافظ الشرقية، الإجتماع بالتأكيد علي ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال الإمتحانات من خلال سرعة الإنتهاء تجهيز اللجان الإمتحانية والبالغ عددها 149 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وكذلك الإنتهاء من تجهيز الإستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الأمتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، والتشديد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الإمتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير إنتظام العملية الإمتحانية ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الإمتحانات بسهوله ويسر.

وخلال الإجتماع شدد محافظ الشرقية، على ضرورة التواصل الفوري مع مكتبه في حالة حدوث أي مشكلات أو أزمات أو أحداث طارئة خلال فترة الإمتحانات وذلك لسرعة التغلب عليها وإيجاد حلول عاجلة لها بجانب ابلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم ، متمنياً لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أي محاولات تفسد العملية الإمتحانية ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقرى واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس ، وكذلك ورفع الإشغالات وإزاله الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق والتأكد من سلامة كافة المرافق وتشغيل الإنترنت بكفاءة عالية بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانية.

ومن جانبه اشار المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي والاسعاف والكهرباء ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية وتزويدها بكافة الخدمات اللوجستية لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية ، مشيراً إلى من المقرر أن يؤدي 51668 طالب وطالبة الإمتحانات أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

بينما أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم تكليف إدارات (مراقبة الأغذية - سلامة البيئة - السلامة والصحة المهنية ) بالمديرية بالمرور على كافة المدارس التي بها لجان إمتحانية لمراجعتها والتفتيش على كافة محال بيع المواد الغذائية بخطوط سير الطلاب من وإلي اللجان الإمتحانية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الإمتحانية.

وأشار الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، أنه تم الانتهاء من توزيع الأطباء وهيئة التمريض على اللجان الإمتحانية بالحضر من خلال 4 مجموعات الأولى تضم 22 لجنه بمراكز ( أبو كبير – كفر صقر – أولاد صقر- الابراهيمية ) بقوه طبيب و 21 ممرضة ، والثانية تضم 24 لجنة بمراكز ومدن ( العاشر من رمضان – بلبيس – مشتول ) بقوه 24 ممرضة ، والثالثة تضم 70 لجنة بمراكز ومدن ( الزقازيق – القنايات – ههيا – أبو حماد- القرين – ديرب نجم – منيا القمح ) بقوه 14 طبيب و 56 ممرضة ، و الرابعة تضم 22 لجنة بمركزي ( فاقوس -الحسينية ) بقوه 9 أطباء و 13 ممرضة ، بإجمالي 138 لجنة بالحضر بالإضافة الي 11 لجنة بالريف بجانب تجهيز غرفة للعزل والطوارئ مزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب والقائمين علي اعمال الامتحانات في حالة حدوث أي حالات إعياء أو صابة .

وأوضح المهندس علي لطفي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدن القناة، أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء والتنبيه على عدم قطع التيار الكهربائي اثناء تأدية الطلاب الامتحانات لتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

بينما أكد المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، استمرار عمل محطات المياه بمختلف المراكز والمدن والاحياء باقصي طاقتها لضمان وصول مياه الشرب لكافة المدارس التي بها لجان امتحانية لافتا إلي أنه تم تجهيز فرق عمل وتسخير كافه إمكانات الشركه لمجابهة أي أحداث طارئة وجاري التنسيق مع الاداره المركزية للموارد المائيه والري لعدم إجراء أي أعمال تطهير للترع التي بها مآخد لمحطات المياه والتي تؤثر علي عمل المحطات وكذلك التنسيق مع قطاعات الكهرباء لعدم قطع التيار الكهربي عن محطات المياه خلال فتره الإمتحانات .

وفي نهاية الإجتماع أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأبنائه طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح والحصول علي أعلي الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.