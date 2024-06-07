مقتل 40 مدنيا بقصف مدفعي في أم درمان

قتل ما يقرب من 40 شخصا في قصف مدفعي عنيف نفذته قوات الدعم السريع على أم درمان، القريبة من العاصمة الخرطوم.

وتتواصل المعارك في العاصمة ومختلف أنحاء البلاد بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو.

وذكرت تنسيقية لجان مقاومة كرري التي سُميت على اسم حي كرري في أم درمان، شمال غربي العاصمة، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قوات الدعم السريع قصفت الخميس أم درمان، والحصيلة حتى الآن … 40 مواطنًا/مواطنة شهداء، وإصابات فوق 50 بين طفيفة وحرجة.

وأضافت لا يوجد حصر دقيق لعدد شهداء أم درمان، موضحة أن القصف استهدف أحياء مدنية.

وتنسيقية كرري هي واحدة من مجموعات عدة شكلها ناشطون لتنسيق التعاون بين السكان في مختلف أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وأوضحت التنسيقية أنّ أغلب المتوفين وصلوا لمشفى النو التعليمي، والبقية لمستشفيات خاصة أو تمّ دفنهم قبل وصولهم للمستشفيات من قبل ذويهم.

أما في الفاشر بولاية شمال دارفور، سقط 4 مدنيين من معسكر أبو شوك إثر استئناف الدعم السريع قصف المدينة ظهر الجمعة.

وتستهدف قوات الدعم السريع الأحياء الشمالية الغربية لمدينة ‎الفاشر ومحيط قيادة الفرقة السادسة والمشتل والمطار.

في المقابل، أعلن الجيش إسقاط 6 مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع، بواقع مسيرتين في كل من قاعدة وادي سيدنا العسكرية والفرقة 18 مشاة بكوستي وقاعدة كنانة الجوية بولاية النيل الأبيض.

وأفادت قوات الدعم السريع، أمس الخميس، على حسابها على منصة إكس، بحدوث معارك على جسر حلفايا، وقالت إن مقاتليها يؤكدون الجاهزية في حي كرري، متحدثة عن الجيش.