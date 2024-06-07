وكيل تعليم البحيرة يتابع جاهزية استراحات الثانوية العامة بدمنهور

حرص يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على متابعة جاهزية الاستراحات الخاصة بالثانوية العامة بمدينة دمنهور، حيث تابع وكيل الوزارة خلال الجولة التي رافقه خلالها حمدي سلام، مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية، توفر الأثاث المناسب، ومد الاستراحات بكل الأجهزة اللازمة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، مديري الإدارات التعليمية بتكثيف الجولات للتأكد من جاهزية كل الاستراحات بالمحافظة، وعددها 41 استراحة، موزعة على جميع الإدارات كما تم مدها جميعا بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتيسير على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من ضيوف المحافظة.

رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم في البحيرة



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في البحير، باستمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم، وبجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الإثنين القادم 10 يونيو الجاري بأداء الطلاب للمواد التي لا تضاف للمجموع.



ووجه وكيل الوزارة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، ومراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والإنارة وتوافر المياه، والالتزام بكل توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالبا وطالبة بواقع 28152 علمي علوم، و2311 علمي رياضة، و6773 طالبا أدبيا، سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجان بعدد 17 إدارة تعليمية.