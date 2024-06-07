الصيد يهزم 6 أكتوبر في بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة للناشئات

حقق فريق تحت ١٦ سنة ( ب) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقي الفوز علي نظيره نادي ٦ اكتوبر ( ب ) بنتيجه ٣٦ / ١٣ في المباراة التى جمعت بين الفريين ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات :منه وليد،ليلي عصام ،حبيه فوده، مريم محمد،مريم عفيفي،فريده عادل،ملك هشام ،ليلي هشام، جودي شريف،سلمي طارق،خديجه محمد،ساره شنوفي،جيانا مهدي النمر.



الجهاز الفني والإداري

وائل الطناني رئيس الجهاز، محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، مدرب الفريق مهند شريف ، اداري الفريق دعاء لبيب ، طبيبة الدكتورة ياسمين مجدي ، خدمات معاونه احمد سيد.