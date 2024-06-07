المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات القصوي بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والتي ستنطلق يوم الأثنين الموافق 10 يونيو المقبل، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، مشددا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تجهيز 104 لجنة لاستقبال 37 ألف و 809 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ولفت إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوي ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، وكذا التأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس.

وأضاف أنه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب ، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.