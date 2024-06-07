القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة

فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحه مع مختلف الأكاديميات الوطنية بالدولة , وقع اللواء محمـد متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية .



يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى وتفعيل آليات العمل التى تحقق الإستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة فى الموضوعات المشتركة بين الجانبين .



حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة .

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